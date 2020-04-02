Полиция Петербурга опровергла информацию о блокпостах на въезде в город

Информация в социальных сетях о блокпостах на подъездах к Санкт-Петербургу, выставленных в рамках борьбы с коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Веселов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале городского оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«Это полный фейк. Фотографии, которые прикрепляются к сообщениям, взяты с учений. Карта, которая якобы отражает расположение техники внутри города, не соответствует действительности», — сказал Веселов. По его словам, сейчас контроль над въездом в город ведется в обычном порядке.

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Ранее блокпосты появились на въездах в Севастополь. Там проверяют все автомобили, которые пытаются въехать в город. По словам врио главы города Михаила Развожаева, таким образом власти планируют установить тех, кто нарушает режим обязательной самоизоляции.

