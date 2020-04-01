Минкомсвязи назвало лидирующие СМИ по росту трафика в марте

Фото: Олег Яковлев / РБК

РБК и «РИА Новости» стали лидерами по росту интернет-трафика в марте 2020 года, когда жители России перешли на удаленный режим работы и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны.

Согласно проведенному исследованию, за месяц трафик ведущих СМИ России совокупно увеличился на 65 млн человек и составил около 400 млн пользователей. При этом треть аудитории находится в зарубежных странах.

Первое место по росту месячного трафика разделили РБК и «РИА Новости», увеличив свою аудиторию на 11 млн и 10,5 млн человек соответственно. Таким образом, месячная аудитория РБК за март составила около 33,5 млн пользователей, «РИА Новости» — 38 млн пользователей.

Следом идет агентство ТАСС с ростом аудитории на 7 млн человек (месячный трафик превысил 19 млн пользователей). Также выросли аудитории «Рамблера», «Российской газеты» и «Ведомостей».