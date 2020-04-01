У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

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Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.

«Диагноз референс-центром не подтвержден», — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что не располагают информацией о том, есть ли подтвержденные случаи COVID-19 среди сотрудников УМВД по Липецкой области, а также порекомендовали обратиться в МВД.

Референс-центры по мониторингу за коронавирусными инфекциями создали на основе центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Они проводят консультации и оказывают другую помощь органам Роспотребнадзора и медучреждениям по вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики возбудителей коронавируса.

Накануне губернатор региона Игорь Артамонов написал в Instagram, что у восьми медработников подозревают наличие коронавируса. Он отмечал, что они контактировали с заболевшей коллегой, которая нарушила режим самоизоляции.