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Пандемия коронавируса ,  
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У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.

«Диагноз референс-центром не подтвержден», — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что не располагают информацией о том, есть ли подтвержденные случаи COVID-19 среди сотрудников УМВД по Липецкой области, а также порекомендовали обратиться в МВД.

Референс-центры по мониторингу за коронавирусными инфекциями создали на основе центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Они проводят консультации и оказывают другую помощь органам Роспотребнадзора и медучреждениям по вопросам эпидемиологии, профилактики и диагностики возбудителей коронавируса.

Накануне губернатор региона Игорь Артамонов написал в Instagram, что у восьми медработников подозревают наличие коронавируса. Он отмечал, что они контактировали с заболевшей коллегой, которая нарушила режим самоизоляции.

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«Это преступная халатность. Безответственное поведение. Человек будет однозначно отвечать перед судом», — пригрозил губернатор. Он также ввел в Липецкой области всеобщий режим самоизоляции.

«Коммерсантъ» писал, что очаг инфицирования нашли в липецкой медико-санитарной части МВД. Издание сообщило, что девять сотрудников госпитализировали с подозрением на вирус.

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Источник в региональной администрации рассказал «Коммерсанту», что одна из медсестер части ходила на работу несмотря на то, что у нее были симптомы ОРВИ. По предварительным данным, первоначально COVID-19 обнаружили у ее родственника. Источник отметил, что число контактировавших с ней лиц может достигнуть 300 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Липецкая область, коронавирус, новости РБК
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