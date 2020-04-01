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Пандемия коронавируса ,  
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Главы двух департаментов МЧС попали в больницу с подозрением на Covid-19

Руководителей департамента спасательных формирований и департамента информационных технологий и связи МЧС госпитализировали из-за высокой температуры, их проверят на коронавирус. Министерство перешло на вахтовый режим работы

Днем во вторник, 31 марта, руководителя департамента спасательных формирований МЧС Игоря Кутровского и руководителя департамента информационных технологий и связи МЧС Сергея Ефименко госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал источник в МЧС, информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

По словам собеседников РБК, 50% сотрудников министерства, включая руководителей департаментов, переведены на работу через день.

«Решение о том, что половина сотрудников всех отделов и управлений центрального аппарата будет меняться через сутки с другой половиной, было принято во вторник на селекторном совещании в министерстве, — говорит источник, — это касается заместителей министра и сотрудников Национального центра управления в кризисных ситуациях». Такое решение было принято, чтобы сократить людей в зданиях министерства, и чтобы можно было соблюдать безопасную дистанцию между сотрудниками.

По словам источника в МЧС, распоряжение руководства ведомства действует с 1 апреля. Министр Евгений Зиничев находится в командировке в Ростовской области, где оценивает подготовку подразделений к пожароопасному периоду. В рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса входит замминистра Андрей Гурович, который в министерстве отвечает за финансовые вопросы.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС с просьбой подтвердить эту информацию.

енерал-лейтенант МЧС Игорь Кутровский руководит департаментом спасательных формирований МЧС. В компетенции департамента входит организация работы спасательных воинских и поисково-спасательных формирований МЧС для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Департамент информационных технологий и связи МЧС, которым руководит полковник Сергей Ефименко, обеспечивает работу информационно-телекоммуникационных систем и технических систем оповещения МЧС.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: МЧС, коронавирус
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