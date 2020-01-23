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В Москве неизвестные открыли стрельбу в гостинице и ранили двух человек

Неизвестные открыли стрельбу в гостинице на юго-западе Москвы, в результате чего два человека получили ранения, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве рассказали, что вечером 22 января в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: ул. Керченская, 1А, стр. 3.

В полиции сообщили, что неизвестные ворвались в помещение гостиницы, которая находится по этому адресу, где в ходе конфликта с двумя гражданами несколько раз выстрелили из неустановленного оружия. Стрельбу вели предположительно из травматического оружия, так как на месте происшествия затем была найдена резиновая пуля.

По данным сервиса «Google.Карты», по этому адресу располагается гостиница ФГУП «Академическая».

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Один из них получил огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленную рану скуловой кости. У второго пострадавшего огнестрельное ранение брюшной полости.

В декабре в кафе на Таганской улице в Москве произошла драка со стрельбой. По информации РЕН ТВ, один из участников конфликта начал стрелять из травматического пистолета. Перед этим, по данным очевидцев, его оппоненты достали ножи. Источник ТАСС рассказал, что один из участников драки сделал несколько выстрелов, после чего остальные разбежались.

Теги: Москва, стрельба, новости РБК
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