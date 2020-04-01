Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

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Роспотребнадзор посоветовал россиянам меньше смотреть новости про новый тип коронавируса, если они негативно влияют на психологическое состояние. Сообщение опубликовано на сайте федеральной службы.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в режиме самоизоляции испытывать чувство грусти и стресс — нормально. Легче может стать от доверительного общения с друзьями или членами семьи, отмечают эксперты.

В Роспотребнадзоре также рекомендовали не забывать про здоровый образ жизни, не курить, не употреблять алкоголь и другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. Лучше обратиться за медицинской или психологической помощью, если эмоции слишком сильные, указывают специалисты. В службе также посоветовали ознакомиться с информацией по коронавирусу, которая поможет определить риски и принять меры предосторожности.