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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Фото: Carlos Becerra / Getty Images

Роспотребнадзор посоветовал россиянам меньше смотреть новости про новый тип коронавируса, если они негативно влияют на психологическое состояние. Сообщение опубликовано на сайте федеральной службы.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в режиме самоизоляции испытывать чувство грусти и стресс — нормально. Легче может стать от доверительного общения с друзьями или членами семьи, отмечают эксперты.

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В Роспотребнадзоре также рекомендовали не забывать про здоровый образ жизни, не курить, не употреблять алкоголь и другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. Лучше обратиться за медицинской или психологической помощью, если эмоции слишком сильные, указывают специалисты. В службе также посоветовали ознакомиться с информацией по коронавирусу, которая поможет определить риски и принять меры предосторожности.

По данным на 31 марта, в России выявили 2337 случаев заражения новым коронавирусом. 22 человека умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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