При пожаре в Хакасии погиб ребенок

Ребенок погиб при пожаре в селе Борец Ширинского района Хакасии, еще один госпитализирован. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 06:48 по местному времени (02:48 мск). Площадь пожара составляла 94 кв. м. Его ликвидировали к 07:19 (03:19 мск).

На месте происшествия обнаружили тело погибшего мальчика 2013 года рождения и его брата 2009 года рождения, который нуждался в срочной госпитализации. Пострадавшего передали бригаде врачей скорой помощи.

31 марта при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Зеленогорск Красноярского края погиб один человек. Из дома эвакуировали 20 человек.