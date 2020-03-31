В Красноярском крае один человек погиб при пожаре жилом доме

В городе Зеленогорске в Красноярском крае произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС.

Уточняется, что сообщение о возгорании в доме поступило в 02:27 мск. Огонь охватил две квартиры, указали в МЧС. К 02:41 мск его удалось локализовать на площади 70 кв. м, говориться в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, 20 жителей дома были эвакуированы.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что в доме взорвался бытовой газ. По информации агентства, это произошло в квартире на третьем этаже, в результате чего одна из стен между соседними квартирами обрушилась.