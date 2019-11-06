Wall Street Journal сообщила о планах Xerox купить HP

Рыночная стоимость HP составляет около $27 млрд, что в три раза больше, чем у покупателя. Xerox при этом хочет предложить за HP цену выше рыночной

Корпорация Xerox Holdings рассматривает возможность сделать предложение о покупке производителю компьютеров и принтеров HP Inc., рыночная стоимость которого составляет около $27 млрд — более чем в три раза больше Xerox. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Вопрос о возможном слиянии обсуждался на заседании совета директоров Xerox во вторник, 5 ноября. Предложение Xerox для HP, как ожидается, будет выше рыночной стоимости, компания предусматривает оплату наличными и акциями. Окончательного решения о сделке в настоящее время нет.

Как напоминает WSJ, сейчас компания Xerox ожидает получение $2,3 млрд от сделки по продаже долей в совместных предприятиях с Fujifilm Holdings Corp. Fujifilm выкупит у Xerox 25% акций Fuji Xerox и станет владельцем 100% компании.

Компания Xerox, базирующаяся в Норуолке (штат Коннектикут), в основном производит большие принтеры и копировальные аппараты, большая часть ее почти 10-миллиардного годового дохода поступает от сдачи таких аппаратов в аренду и их обслуживание. HP, базирующаяся в Пало-Альто (штат Калифорния), продает принтеры меньшего размера и расходные материалы для них, а также является одним из крупнейших производителей ПК в мире. Доход компании за последний финансовый год, закончившийся в октябре 2018 года, по данным WSJ, составил более 58 млрд.

Как пишет издание, в настоящее время обе компании пытаются сокращать расходы, объединение может помочь им повысить эффективность этой работы, сэкономив более $2 млрд. Кроме того, по данным WSJ, Xerox может получить финансирование от «крупного банка», название которого не разглашается.