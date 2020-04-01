Два землетрясения произошли в американском штате Айдахо

Два землетрясения произошли в американском штате Айдахо. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Согласно данным сейсмологов, первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по мск). Эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.

Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки. Землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6, произошло к западу от города Чаллис. Очаг также залегал на глубине 10 км.

Данные о погибших и возможных разрушениях не приводятся.

7 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло северо-западе Мексики неподалеку от американской границы. Эпицентр землетрясения находился на севере мексиканского штата Нижняя Калифорния, очаг залегал на глубине 10 км. Тогда же землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья островного государства Вануату в Тихом океане. Эпицентр располагался в 53 км к юго-западу от столицы Вануату города Порт-Вила.