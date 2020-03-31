СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области

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Следственный комитет Смоленской области начал проверку после того, как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что проверят данные, что женщина вернулась из Египта, но не самоизолировалась на две недели, как этого предписывает Роспотребнадзор, а продолжила работать на местном продуктовом рынке.

Как пишет портал Readovka67, о женщине, которая вернулась из Египта через Белоруссию в социальных сетях сообщили местные жители.

31 марта наказания за нарушение карантина одобрила Госдума и Совет Федерации.