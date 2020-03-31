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СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет Смоленской области начал проверку после того, как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В ведомстве отметили, что проверят данные, что женщина вернулась из Египта, но не самоизолировалась на две недели, как этого предписывает Роспотребнадзор, а продолжила работать на местном продуктовом рынке.

Как пишет портал Readovka67, о женщине, которая вернулась из Египта через Белоруссию в социальных сетях сообщили местные жители.

31 марта наказания за нарушение карантина одобрила Госдума и Совет Федерации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В качестве административного наказания за нарушение карантина для физлиц предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб. Если нарушение привело к причинению вреда здоровью, штраф возрастет до 300 тыс. руб. Для организаций эти штрафы могут доходить до 1 млн руб. В качестве альтернативы штрафам власти могут применить уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое привело к массовому заболеванию, или нарушение карантина, которое привело к смерти человека.

Сейчас максимальные штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний составляют 500 руб. для граждан и 20 тыс. для юрлиц.

Теги: карантин, Смоленская область, коронавирус
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