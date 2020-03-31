Жена назвала дату похорон драматурга Зорина

Леонид Зорин (Фото: Филиппов Алексей / ТАСС)

Похороны писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина состоятся в пятницу, 3 апреля, сообщила РБК его вдова.

«Они действительно пройдут в пятницу, но в закрытом режиме», — сообщила она. Супруга драматурга отказалась назвать место похорон.

О смерти Зорина стало известно утром 31 марта. Ему было 95 лет.

Зорин написал сценарии к фильмам «Царская охота», «Человек ниоткуда» и «Покровские ворота», ставшей одной из самых известных советских картин.