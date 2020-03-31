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Адвокат заявил о снятии заочного ареста с бывшего топ-менеджера «Адамаса»

Максим Вайнберг (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

В понедельник, 30 марта, Московский городской суд отменил решение Басманного районного суда столицы о заочном аресте бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга. Об этом РБК сообщил представитель Вайнберга, адвокат коллегии «Столичный дом права» Василий Форостянов. Вайнберг подтвердил, что ему известно о решении суда.

Как уточнил Форостянов, дело было направлено в Басманный суд на новое рассмотрение, дата заседания еще не определена. Адвокат удовлетворен исходом дела в апелляции, хотя его ходатайство и было удовлетворено частично. Защитник требовал отказать следствию в аресте Вайнберга, так как его причастность к уголовному делу об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас») не доказана и фактически никто его не разыскивал.

РБК направил запрос в Мосгорсуд.

Заочный арест был наложен на Вайнберга Басманным районным судом в феврале 2020 года, так как тот находился не в России. По данным газеты «Коммерсантъ», уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ООО «Столичный ювелирный завод» было возбуждено СКР еще в конце 2016 года.

После объявления решения первой инстанции Вайнберг сообщил, что не работает в компании с 2015 года. «За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — пояснил он.

«Адамас» — одна из крупнейших в России ювелирных компаний, которая имеет собственное производство. Она была создана в 1993 году. Сейчас сеть магазинов «Адамас» насчитывает почти 250 точек. «Адамас» был изготовителем медалей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, а также Гран-при «Формулы-1» в России в 2014 году.

Теги: Мосгорсуд, «Адамас»
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