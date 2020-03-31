В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом
Второй житель Псковской области умер от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников у себя в Instagram.
По словам Ведерникова, умерла 45-летняя женщина, которую подключили к аппарату ЭКМО (для насыщения крови кислородом). Еще до заражения коронавирусом у нее была диагностирована болезнь легких.
Роспотребнадзор, mos.ru
Всего в Псковской области подтверждено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
29 марта в Псковской области умер первый в регионе пациент с коронавирусом. Это был мужчина, у которого болезнь изначально протекала без основных симптомов за исключением высокой температуры.