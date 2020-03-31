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В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

Второй житель Псковской области умер от коронавируса. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников у себя в Instagram.

По словам Ведерникова, умерла 45-летняя женщина, которую подключили к аппарату ЭКМО (для насыщения крови кислородом). Еще до заражения коронавирусом у нее была диагностирована болезнь легких.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Всего в Псковской области подтверждено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

29 марта в Псковской области умер первый в регионе пациент с коронавирусом. Это был мужчина, у которого болезнь изначально протекала без основных симптомов за исключением высокой температуры. 

По актуальным данным, на 31 марта в России 2337 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. За сутки их число выросло на 500. 121 пациент выздоровел, еще 17 умерли.

Теги: смерть, Псковская область, коронавирус
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