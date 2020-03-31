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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль оценил работу медиков и оперштаба по борьбе с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

Российская система здравоохранения и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией нового типа работают хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока что рано делать выводы о необходимости оптимизировать систему здравоохранения. «На основании первых нескольких недель этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы невозможно, да и не нужно», — сообщил Песков.

По его мнению, в любом случае это компетенция Минздрава, который по истечении ситуации с коронавирусом проанализирует все действия и примет решения «на перспективу». «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что этот анализ будет произведен», — добавил он.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее, 31 марта, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания в правительстве поручил проработать меры по изоляции медиков, которые борются с распространением вируса и работают с заболевшими пациентами.

Днем ранее Владимир Путин призвал систему здравоохранения привлечь для борьбы с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов и колледжей.

Теги: эпидемия, Дмитрий Песков, коронавирус
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