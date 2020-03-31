Кремль оценил работу медиков и оперштаба по борьбе с коронавирусом

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Российская система здравоохранения и оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией нового типа работают хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы можем констатировать, что наш штаб, наши медики, наша система здравоохранения работают очень хорошо», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока что рано делать выводы о необходимости оптимизировать систему здравоохранения. «На основании первых нескольких недель этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы невозможно, да и не нужно», — сообщил Песков.

По его мнению, в любом случае это компетенция Минздрава, который по истечении ситуации с коронавирусом проанализирует все действия и примет решения «на перспективу». «Ни у кого не должно быть сомнений в том, что этот анализ будет произведен», — добавил он.