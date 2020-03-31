Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

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Совет Федерации во время внеочередного заседания 31 марта одобрил закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет ему вводить режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Ранее этот документ в третьем чтении приняла Государственная дума. Кабинет министров, согласно закону, будет вправе вводить режим повышенной готовности и чрезвычайной ситуации как на территории все страны, так и в отдельных ее частях.

Правительству позволили также устанавливать сроки этих ограничительных мер и определять правила поведения жителей во время режима ЧС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что кабмину эти полномочия, которыми уже обладает глава государства, нужны, так как именно правительство осуществляет «непосредственный менеджмент» ситуации с коронавирусом.