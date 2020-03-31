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За сутки в Китае от COVID-19 умер один человек

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

За прошедшие сутки в Китае от COVID-19 умер только один человек (в провинции Хубей), сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 282 человека выздоровели.

Кроме того, в стране зарегистрировали 48 новых случаев заражения коронавирусом, причем все они ввозные, отмечает комитет. В провинции Хубэй, откуда начал распространятся коронавирус, за сутки не зарегистрировали ни одного нового случая заражения.

По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 81 518. Из них более 93% инфицированных — 76 052 человека — уже вылечились и были выписаны из больниц. Умерли с начала эпидемии в декабре 3 305 человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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28 марта представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэ заявил, что Китаю в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что в стране возможен новый виток борьбы с вирусом, так как количество завозных случаев продолжает расти.

Теги: Китай, коронавирус
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