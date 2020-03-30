МЧС продлило предупреждение о метели и ветре в Москве до вечера вторника

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До вечера 31 марта в Москве ожидаются снег, порывистый ветер и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Уточняется, что экстренное предупреждение из-за плохой погоды будет действовать до 18:00 31 марта. В течение этого времени в ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Кроме того, водителям стоит снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковать автомобиль под деревьями, говорится в сообщении.

Ранее в МЧС предупредили о мокром снеге и ветре в течение дня 30 марта. Отмечалось, что в столице ожидаются ветер с порывами 12–17 м/с, а также резкий температурный спад и сильная гололедица.