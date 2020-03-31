СК завел дело после гибели человека при пожаре в Зеленогорске

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия завел уголовное дело после гибели одного человека при пожаре в жилом доме в Зеленогорске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Пожар в пятиэтажном жилом доме по ул. Мира в Зеленогорске произошел в ночь на 31 марта, огонь охватил две квартиры. 20 человек удалось эвакуировать, еще один — житель квартиры, откуда начался пожар — погиб.

Следователи считают, что в квартире произошел взрыв бытового газа, который вызвал пожар. «Около 6 часов утра в одной из квартир, расположенной на третьем этаже панельной хрущевки, произошел хлопок газа, что привело к пожару в доме», — говорится в сообщении ведомства. Личность погибшего устанавливают, так как мужчина арендовал квартиру.

Дело открыли по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на два года.