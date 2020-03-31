При тушении лесного пожара на юго-западе Китая погибли 19 человек

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При тушении лесного пожара в юго-западной китайской провинции Сычуань погибли 19 человек, сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Пожар вспыхнул в понедельник днем около города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. К полуночи площадь пожара составляла примерно 1000 га, и около 80 га леса были уничтожены. Для тушения пламени направили свыше 2 тыс. человек. Более 1,2 тыс. местных жителей были эвакуированы.

Среди погибших 18 пожарных и один работник местного лесхоза, показавший им дорогу к очагу возгорания. Они оказались окружены огнем, когда ветер неожиданно поменял свое направление. Еще троих пожарных удалось спасти, они находятся в больнице в стабильном состоянии.

В России 24 марта были зарегистрированы первые лесные пожары на территориях двух лесничеств Хабаровского края. Их общая площадь составила 103 га. С этого момента пожароопасный сезон в России считается открытым, в лесничествах начнут работать оперативные штабы по организации тушения пожаров. В течение всего пожароопасного периода будет проводиться наземный и авиационный мониторинг, а также отслеживание возгораний в лесах с помощью спутниковых систем.