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В США после заражения коронавирусом умер первый военнослужащий

В США скончался первый военный с положительными результатами на новый коронавирус COVID-19, сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Умерший военный служил в Национальной гвардии в Нью-Джерси. Его госпитализировали 21 марта.

«Это горькая утрата для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии», — передает пресс-служба ведомства слова министра обороны США Марка Эспера.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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В США, по данным Университета Джона Хопкинса, умерли свыше 3 тыс.человек, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В стране выявили уже 163,5 тыс. подтвержденных случаев заражения. Почти 5,9 тыс. пациентов уже выздоровели.

Сейчас США занимают первое место в мире по количеству заболевших. На втором месте находится Италия, где выявлено свыше 101,7 подтвержденных случаев заболевания. Следом идет Испания с почти 88 тыс. заразившихся.

Теги: смерть, военный, коронавирус
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