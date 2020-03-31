Число жертв коронавируса в США превысило 3 тыс. человек

В США умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса превысило 163, 5 тыс. Почти 5,9 тыс. пациентов уже выздоровели.

США являются лидером по числу зараженных коронавирусом в мире. На втором месте находится Италия, где зафиксировали 101, 7 тыс. случаев заражения. При этом число смертельных случаев в Италии значительно выше — 11, 5 тыс.