В Приморье зафиксировали два новых случая коронавируса

В Приморском крае выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», — отмечается в сообщении.

Общее число случаев заражения в Приморье достигло четырех. Уточняется, что 39 человек находятся на карантине в учреждениях здравоохранения, а еще более 4 тыс. соблюдают режим самоизоляции на дому под наблюдением врачей.

Всего в России, по последним данным, зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом, причем хотя бы один случай уже был подтвержден в 71 из 85 российских регионов. За сутки в стране было выявлено 302 новых случая заболевания.