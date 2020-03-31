Air Canada сократит более 15 тыс. сотрудников из-за коронавируса

Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada временно сократит более 15 тыс. сотрудников из-за сокращения числа рейсов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, 1,3 тыс. менеджеров уйдут в неоплачиваемый отпуск, говорится на сайте. Меры вступит в силу уже 3 апреля.

По словам исполнительного директора авиакомпании Калина Ровинеску, сокращение значительной части сотрудников необходимо в связи с резким ограничением рейсов в ближайшее время из-за мер по коронавирусу.

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