Трамп заявил о проведении в США более 1 млн тестов на коронавирус

В США провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает USA Today.

«Число тестирований было невероятным», — отметил он, указав, что в ближайшие дни в стране ускорят темп проведения тестов.

По словам Трампа, что предстоящий месяц будет непростым, но очень важным.«Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне», — сказал он.

Материал дополняется