Путин посмертно присвоил генералу Шаймуратову звание Героя России
Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.
Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Шаймуратов родился в 1899 году под Уфой и воевал против адмирала Колчака во время Гражданской войны. После окончания военной академии в 1934 году он поступил на службу в разведуправление Генштаба, затем был военным атташе в Турции и Китае.
Во время Великой Отечественной войны он был назначен командиром 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая была преобразована в 16-ю гвардейскую. За годы войны эта дивизия прошла более 4 тыс. км.