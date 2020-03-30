Путин посмертно присвоил генералу Шаймуратову звание Героя России

Минигали Шаймуратов (Фото: Wikimedia Commons)

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Шаймуратов родился в 1899 году под Уфой и воевал против адмирала Колчака во время Гражданской войны. После окончания военной академии в 1934 году он поступил на службу в разведуправление Генштаба, затем был военным атташе в Турции и Китае.

Во время Великой Отечественной войны он был назначен командиром 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая была преобразована в 16-ю гвардейскую. За годы войны эта дивизия прошла более 4 тыс. км.