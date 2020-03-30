Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Guido Bergmann / Bundesregierung / Getty Images)

Президент Владимир Путин не просил американского лидера Дональда Трампа отменить введенные против России санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее 30 марта Трамп перед телефонным разговором с Путиным предположил, что российский лидер попросит его отменить введенные США санкции, передавало AFP. «Он уже в течение двух лет просит об этом», — утверждал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, просил ли Путин отменить санкции, Песков заявил: «Нет, это не так».

30 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Обе стороны выразили озабоченность из-за пандемии нового заболевания.