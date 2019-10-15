Из галереи Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

Неизвестный мужчина за 32 секунды вынес из галереи Сан-Франциско гравюру художника Сальвадора Дали «Горящий жираф» стоимостью около $20 тыс. Об этом пишет ABC7 News со ссылкой на директора галереи и записи с камер видеонаблюдения.

Судя по записям с камер, мужчина зашел в здание галереи и через 32 секунды вышел из него с гравюрой в руках. По словам директора галереи Анджелы Келлетт, у подозреваемого мог быть сообщник, который отвлекал сотрудника галереи.

Как уточняет ABC7, гравюра Дали размером 50 на 66 см должна была быть прикреплена к мольберту, однако в данном случае крепления, удерживающего полотно, не было. Пока неясно, разблокировал ли подозреваемый защитную систему за полминуты, пока находился в галерее, или он приходил туда раньше, добавляет телеканал.