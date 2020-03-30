Автор песни I Love Rock 'n' Roll умер в США от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Вильфанд назвал несерьезными разговоры о связи погоды с пандемией Общество, 14:07 Мониторинг, консультанты, проверки: что обсудили на конференции о налогах Pro, 14:04 Росавиация назвала категорию россиян за рубежом для приоритетного вывоза Общество, 14:03 В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом Общество, 13:56 Как рынки онлайн-коммерции и доставки стали драйверами друг для друга Партнерский материал, 13:55 Компания экс-советника главы РЖД удвоила прибыль в 2019 году Бизнес, 13:53 Компании начали просить операторов приостановить выплаты за вывоз мусора Бизнес, 13:52 Иудеи и католики рассказали о проведении Пасхи в условиях карантина Общество, 13:52 Власти Якутии введут режим самоизоляции до конца дня Общество, 13:48 Строительство госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка. Фоторепортаж Общество, 13:40  Глава оргкомитета Олимпиады назвал сроки переговоров по новым датам Игр Спорт, 13:40 История вируса: когда COVID-19 начал заражать людей Мнение, 13:33 Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом Общество, 13:20 Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном Спорт, 13:09
Пандемия коронавируса ,  
0 

Автор песни I Love Rock 'n' Roll умер в США от коронавируса

Алан Меррилл (Фото: Andy Seymour / AlanMerrillOfficial / Facebook)

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший песню I Love Rock 'n' Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает в Facebook его дочь Лора Меррилл.

«Коронавирус унес жизнь моего отца», — написала Лора Меррилл. По ее словам, две недели назад Алан Меррилл дал свой последний концерт. Тогда у него уже появились симптомы коронавируса.

Меррилл в соавторстве с Джейком Хукером написал песню I Love Rock 'n' Roll в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Композиция стала хитом в 1981 году в исполнении Джоан Джетт и группы Blackhearts.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

По данным Университета Джона Хопкинса, в США насчитывается более 143 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. По этому показателю Соединенные Штаты опережают все остальные страны. От осложнений, вызванных инфекцией, там умерли более 2,5 тыс. человек.

Теги: смерть, коронавирус
Материалы по теме
В Сирии умер первый пациент с коронавирусом
Общество
Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли
Бизнес
CNN сообщил о выписке Пласидо Доминго из больницы после коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter