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CNN сообщил о выписке Пласидо Доминго из больницы после коронавируса

Пласидо Доминго (Фото: Juan Naharro Gimenez / Getty Images)

Оперного певца Пласидо Доминго в воскресенье выписали из больницы после лечения от коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро.

По данным CNN, певец находится в своей резиденции в Акапулько, его состояние стабильно. 28 марта стало известно, что Доминго госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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22 марта 79-летний Пласидо Доминго сообщил в своем Facebook, что заразился коронавирусом. Он написал, что находится вместе со своей семьей в самоизоляции.

Певец также призвал всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и оставаться дома по мере возможности.

Теги: госпитализация, коронавирус, оперный певец
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