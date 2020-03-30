ФСБ пресекла вывоз из России в Казахстан 19 тонн масок и антисептиков

Пограничники пресекли незаконный ввоз более 19 т медицинских масок, перчаток и дезинфекторов из России в Казахстан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

«Груз следовал из Екатеринбурга. Его попытались провезти на двух грузовых автомобилях через пункт пропуска Петухово [Курганская область]», — сообщили в погрануправлении ФСБ.

В двух грузовиках, задержанных сотрудниками правоохранительных органов в минувшие выходные, были антисептики, антибактериальные гели, кремы для рук, маски и перчатки. Сотрудники погрануправления ФСБ изъяли весь товар в соответствии с постановлением правительства России от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из страны». О предпринятых мерах в отношении перевозчиков не сообщается.

Ранее, 28 марта, погрануправление ФСБ по Челябинской области пресекло вывоз из России в Казахстан около 11 т дезинфицирующих средств.