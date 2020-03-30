Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок

Многоразовые медицинские маски можно использовать повторно только после обработки, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в домашних условиях многоразовые маски нужно выстирать с мылом или моющим средством, обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара, а затем прогладить горячим утюгом, чтобы маска не была влажной.

Через два-три часа постоянного использования маску необходимо поменять. Одноразовые изделия из нетканого материала не следует использовать повторно. Их нужно поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

В ведомстве напомнили, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. Кроме того, в первую очередь они предназначены для тех, кто уже заболел. Здоровые люди могут использовать маски при посещении публичных мест и общественного транспорта, однако их эффективность в таких ситуациях не доказана.