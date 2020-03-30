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В Мордовии загорелись пять жилых домов в результате пала сухой травы

Пять жилых домов и 14 строений загорелись в результате пала сухой травы в селе Малышево Торбеевского района Мордовии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По жилым домам площадь возгорания составила 400 кв. м., а по нежилым — 840 кв. м. Пожар локализовали по состоянию на 21:30 мск.

В ведомстве уточнили, что в трех сгоревших домах постоянно проживали восемь человек. В ликвидации возгорания участвовали 75 человек и 11 единиц техники. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что площадь пожара составила более 1,2 кв. м. 

В ночь 29 марта крупный пожар произошел в Великом Новгороде на производственной территории по адресу: ул. Нехинская, 57. Тогда загорелась кровля административно-бытового здания. Площадь пожара составила 300 кв. м. 

Теги: пожар, Мордовия, сухая трава
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