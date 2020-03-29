В Ленобласти оценили возможность введения самоизоляции для всех жителей

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На данный момент власти Ленинградской области не планируют вводить режим домашней изоляции для всех жителей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«На сейчас такой информации нет», — ответили в пресс-службе на вопрос о возможном введение режима самоизоляции для всех жителей области вне зависимости от возраста.

РБК обратился за комментарием к пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее 29 марта режим самоизоляции обязали соблюдать всех жителей Москвы и Подмосковья. Мера вступит в силу 30 марта и не будет распространяться только на поездки на работу в случае необходимости, походы в аптеку или за продуктами.