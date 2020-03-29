В Сирии умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

В Сирии умерла женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

«Женщина умерла сразу, после того как ее доставили в реанимацию», — говорится в сообщении. Отмечается, что факт заражения коронавирусом врачи установили уже после смерти, когда были проведены анализы.

Никаких подробностей о пациентке в сирийском Минздраве не сообщили.

Общее число заразившихся коронавирусом в Сирии составляет девять человек, пишет SANA. За сутки были выявлены пять новых случаев.