В Сирии умер первый пациент с коронавирусом
В Сирии умерла женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
«Женщина умерла сразу, после того как ее доставили в реанимацию», — говорится в сообщении. Отмечается, что факт заражения коронавирусом врачи установили уже после смерти, когда были проведены анализы.
Никаких подробностей о пациентке в сирийском Минздраве не сообщили.
Общее число заразившихся коронавирусом в Сирии составляет девять человек, пишет SANA. За сутки были выявлены пять новых случаев.
Роспотребнадзор, mos.ru