Синоптики пообещали жителям Москвы морозы и сильный ветер

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Похолодание до минус 2 градусов и сильный ветер ожидается в понедельник в Москве, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это связано с циклоном, который проходит по всей территории европейской России. Его холодный фронт минувшей ночью пересек Санкт-Петербург, а предстоящей ночью будет перемещаться с северо-запада на юго-восток по территории столичного региона. Ветер будет северный, 6 — 11 м/с, порывами до 15 м/с. Ближайшей ночью в столице температура опустится до 0 — минус 2 градусов. А завтра днем ожидается 0 — плюс 2 градуса», — объяснил он.

По словам синоптика, небольшое потепление начнется только с четверга. «Холодной будет вся неделя, особенно ее первая половина. Во вторник, среду по ночам до минус 4 — 7 градусов, днем во вторник будет 0 — плюс 2, в среду — плюс 2 — 4. И начиная с четверга, ночные заморозки постепенно прекратятся, а дневная температура начнет расти. В четверг — плюс 5 — 7, в пятницу — плюс 7 — 9», — отметил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплые весну и лето.