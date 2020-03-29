ЦИК выразила соболезнования в связи со смертью Горбунова

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ЦИК выразила соболезнования в связи со смертью бывшего главы Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунов. Соответствующий пост опубликован на странице ведомства в Instagram.

«Наш коллега и друг, человек огромной души, мудрейший и надежный соратник», — говорится в сообщении. Отмечается, что Горбунов любил свою работу и с ним было легко сотрудничать.

Горбунов сделал очень многое для создания в Москве прозрачной избирательной системы, сообщила ТАСС председатель ЦИК Элла Памфилова. «Сегодняшнее известие воспринимается как серьезный удар. Светлая ему память», — сказала она.

Валентин Горбунов умер после продолжительной болезни 29 марта в возрасте 66 лет. Он бессменно руководил Мосгоризбиркомом в течение 25 лет, но ушел в отставку в марте текущего года по состоянию здоровья.