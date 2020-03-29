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В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

Фото: МЧС России

В Эртильском районе Воронежской области четыре человека, включая одного ребенка, погибли при ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по области.

Два автомобиля — «УАЗ» и Chevrolet Lacetti — столкнулись в 11:40 (время совпадает с московским) на 10-м км дороги Эртиль — Терновка, говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения погибли пассажиры иномарки: один мужчина, две женщины и несовершеннолетняя девочка. Двое мужчин из «УАЗа» получили травмы различной степени тяжести.

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Ранее, 25 марта, 15 человек пострадали при столкновении «Газели» с легковой машиной в Ставропольском крае. Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Кировском округе. Всех пострадавших госпитализировали.

Теги: ДТП, Воронеж
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