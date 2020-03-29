В Кремле допустили продолжение работы G20 в виртуальном формате

Саммит «Группы двадцати» в формате видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Лидеры стран G20 могут продолжить проводить встречи в формате видеоконференции. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Вести.Ru».

«Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен», — сказал Песков. По его словам, «в нынешних условиях» встречи онлайн — это удобно и быстро». Кроме того, они не требуют таких затрат, как при организации больших саммитов, указал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что от прошедшего саммита «есть ощущение результативности». Он пояснил, что сейчас декларации о готовности к совместным действиям уже «само по себе большой результат».

Первый в истории онлайн-саммит лидеров стран G20 прошел 26 марта. Его организовали в срочном порядке после предложения Саудовской Аравии координировать усилия по борьбе с распространением коронавируса. Путин, в частности, принимал участие в саммите из своей резиденции в Ново-Огарево.