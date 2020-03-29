Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

По данным Проценко, за сутки в больницу поступило 12 человек, а десять пациентов были выписаны. Сейчас диагноз «пневмония» поставлен 154 заболевшим. 17 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе семеро — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Накануне, по словам Проценко, из больницы в Коммунарке были выписаны 70 человек. 28 марта на лечении в больнице состояли 326 пациентов, у 97 из которых подтвердился коронавирус. В отделении реанимации и интенсивной терапии находилось 12 заболевших, а на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — три пациента.

