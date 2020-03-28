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Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Из инфекционной больницы в Коммунарке за прошедшие сутки выписали 70 пациентов, сообщил в Facebook главврач медучреждения Денис Проценко.

По данным Проценко, за сутки в больницу поступили 27 человек, и сейчас на лечении состоят 326 пациентов. Из них диагноз пневмония поставлен 154 людям, коронавирус подтвердился у 97 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 12 заболевших, в том числе трое — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее Проценко заявил, что распространение нового коронавируса в Москве достигнет пика в середине-конце следующей недели. По его словам, принятые в столице в рамках борьбы с коронавирусом меры нельзя назвать избыточными.

Теги: больница, коронавирус, Коммунарка
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