В Сингапуре зафиксировали два первых случая смерти от коронавируса

В Сингапуре два человека погибли от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что речь идет о 75-летней гражданке Сингапура и 64-летнем гражданине Индонезии. По данным ведомства, ранее пациенты страдали от заболеваний сердца, а у женщины также была гипертония.

Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 385 человек (включая погибших), следует из данных Минздрава. Уточняется, что 252 пациента остаются в больницах, а еще 131 был выписан.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 209 тыс. человек. Большую часть из них, по данным SCMP, зафиксировали в Китае (80 967 случаев), Италии (41 035 случаев) и Испании (19 980 случаев). Наибольшее количество жертв заболевания зарегистрировали в Италии: там от коронавируса, по данным SCMP, погибло более 3,4 тыс. человек.