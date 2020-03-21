Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Рейтинг Макрона вырос после обращения к нации из-за коронавируса Политика, 10:10 Как итальянцы переживают самоизоляцию и режим ЧС. Фоторепортаж Общество, 10:00  Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели Общество, 09:53 В Подмосковье загорелся склад площадью 60 тыс. кв. м Общество, 09:44 Чем заняться во время карантина 21-22 марта Общество, 09:26 В Сингапуре зафиксировали два первых случая смерти от коронавируса Общество, 09:06 Как пандемия коронавируса может повлиять на климат планеты Тренды, 09:04 «Опора» попросила изменить порядок легализации онлайн-продаж алкоголя Бизнес, 09:00 Два человека попали под лавину на юго-западе Камчатки Общество, 08:39 В Госдепе США заявили о враждебных действиях России в сфере энергетики Политика, 08:09 В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом Общество, 08:07 В России выросли продажи холодильников на фоне продуктового спроса Общество, 08:02 Опустевший из-за пандемии коронавируса Рим. Таймлапс Общество, 08:00 Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля Финансы, 08:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Сингапуре зафиксировали два первых случая смерти от коронавируса

В Сингапуре два человека погибли от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении указывается, что речь идет о 75-летней гражданке Сингапура и 64-летнем гражданине Индонезии. По данным ведомства, ранее пациенты страдали от заболеваний сердца, а у женщины также была гипертония.

Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 385 человек (включая погибших), следует из данных Минздрава. Уточняется, что 252 пациента остаются в больницах, а еще 131 был выписан.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта
Общество

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 209 тыс. человек. Большую часть из них, по данным SCMP, зафиксировали в Китае (80 967 случаев), Италии (41 035 случаев) и Испании (19 980 случаев). Наибольшее количество жертв заболевания зарегистрировали в Италии: там от коронавируса, по данным SCMP, погибло более 3,4 тыс. человек.

Теги: коронавирус, Сингапур
Материалы по теме
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
Общество
Опустевший из-за пандемии коронавируса Рим. Таймлапс
Общество
Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter