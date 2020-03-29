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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

С самого начала следующей недели в столичный регион придет похолодание. Об этом сообщил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, последние дни марта были не по сезону теплыми и солнечными. Было зафиксировано два температурных рекорда, в том числе 28 марта. Днем 29 марта такая погода в Москве сохранится, температура поднимется до 14-16 градусов выше ноля.

Но уже с вечера воскресенья столбики термометров начнут опускаться. «Регион ощутит приближение атмосферного фронта и почувствует перемены в погоде, облаков станет больше и местами заморосят дожди», — рассказал Леус.

В ночь на понедельник метеорологи ожидают дождь, переходящий в мокрый снег. 30 марта будет гололедица, а температура воздуха будет околонулевой. Во вторник и среду похолодание будет ощущаться сильнее всего, при этом вероятность осадков в эти дни невелика.

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Потепление можно ждать во второй половине недели, но оно, по словам Леуса, будет незначительным.

Ранее в центре погоды «Фобос» уже предупреждали, что тепло в столице сохранится до конца текущей недели, а затем придет похолодание.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе столбик термометра будет показывать около 5 градусов тепла, что является климатической нормой для этого времени года.

Теги: Москва, погода, похолодание
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