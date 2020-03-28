Миллиардер Сосин сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Миллиардер Игорь Сосин поступил в московскую больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией. Об этом он сам сообщил в беседе с РБК.

По словам Сосина, он уже сделал два теста на коронавирус, один из которых дал положительный результат, а другой — отрицательный. Сосин отметил, что сейчас у него нет температуры, а его самочувствие хорошее.

По информации Telegram-канала 112, бизнесмена госпитализировали через несколько дней после того, как он прилетел частным рейсом из Франции во Внуково-3.

Игорь Сосин — бывший совладелец торговых сетей OBI и «Старик Хоттабыч». В июле 2016 года бизнесмен продал принадлежащие ему 49% в OBI примерно за 10 млрд руб., оценивали аналитики. В 2017 году Сосин запустил новую сеть дискаунтеров под брендом Modi.