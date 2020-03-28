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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

Нью-Йорк, США (Фото: Kristin Callahan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В ближайшее время карантин может быть введен в американских штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

«Я рассматриваю введение карантина для таких «горячих точек», как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут», — сообщил он. Трамп указал, что решение об этом будет принято в короткий период времени.

Карантин может быть введен на две недели, уточнил журналистам американский лидер, пишет Bloomberg. По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».

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Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке губернатор города Эндрю Куомо перенес дату первичных выборов (праймериз) с 28 апреля на 23 июня, сообщает Reuters. «Здоровье населения для нас превыше всего, поэтому мы отложим проведение этого демократического процесса до более безопасной даты», — сообщил он. Куомо указал, что в Нью-Йорке уже зафиксировали более 52,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США было зарегистрировано более 105 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим числом заболевших в мире. В стране уже умерли более 1,7 тыс. заразившихся пациентов. 

Теги: США, Нью-Йорк, коронавирус
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