В Минпросвещения оценили средний срок ожидания квартир сиротами в 3–5 лет

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Случаи длительных сроков ожидания жилья детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, единичны и не превышают десяти лет, заявляют в пресс-службе Минпросвещения в ответ на отчет Счетной палаты. В министерстве заявили РБК, что в среднем период ожидания квартир сиротами составляет от трех до пяти лет.

Ранее Счетная палата опубликовала отчет, посвященный положению детей-сирот. По данным аудиторов на январь 2020 года, жилье не получили 191 тыс. человек из 279 тыс. стоящих на учете на получение квартиры. По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры — семь лет, а в отдельных регионах он может составлять более 20 лет. Среди других проблем, выявленных Счетной палатой, — недостаточное финансирование обеспечения детей-сирот жильем, отсутствие необходимых предложений на рынке жилья.

По данным Минпросвещения, в трех регионах — Чечне, Крыму и Ингушетии — есть случаи ожидания в течение десяти лет. Однако ведомство объясняет это тем, что после постановки на учет в 2010 году во всех трех регионах сироты с 2015 года находились на лечении за границей.

«Срок ожидания получения жилого помещения исчисляется с момента включения в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями. До момента предоставления квартиры. Однако следует учитывать, что имеются в том числе уважительные причины, по которым гражданин длительное время не может быть фактически обеспечен жильем», — заявили в пресс-службе министерства.