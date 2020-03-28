В Брунее подтвердили первый смертельный случай от коронавируса

Первый случай летального исхода от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован на территории Брунея. Об этом сообщает издание The Borneo Post со ссылкой на данные местного минздрава.

От болезни скончался 64-летний местный житель. Он стал 25 человеком в Брунее, у кого выявили коронавирус. Заболевание у него диагностировали 12 марта после того, как 4 марта он вернулся из Камбоджи.

В ведомстве сообщили, что первые симптомы у мужчины проявились 8 марта. С 16 марта он находился в отделении интенсивной терапии, однако в минувшую пятницу умер.

Всего в Брунее выявлено 115 случаев заболевания, 11 человек выздоровели.

Впервые вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Впоследствии случая заражения вирусом подтвердились в ряде других стран Европы, Латинской Аемрки, Африки, а также в США, Канаде и в других государствах.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире коронавирусом заразились более 500 тыс. человек. Свыше 23 тыс. человек умерли.