Трамп заявил о готовности США выделить аппараты ИВЛ для других стран

Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которое позволит покрыть собственные нужны, а также оказать необходимую помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент страны Дональд Трамп, передает CNN.

«Я надеюсь, что у нас останутся аппараты, и мы сможем помочь другим людям, другим странам. Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам. В течение следующих 100 дней мы либо изготовим, либо получим в какой-либо иной форме более 100 тыс. дополнительных единиц (аппаратов ИВЛ — ред.)», — сказал американский лидер.

В рамках оказания помощи на фоне распространения коронавируса Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для улучшения экономической ситуации в стране. По словам хозяина Белого дома, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который обеспечит поддержку семьям, работникам и предприятиям. Средства предназначены для прямых выплат и пособий для американцев, а также в качестве поддержки отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек. От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек. Во всем мире вирусом заразились 593 тыс., умерли более 27 тыс. человек.