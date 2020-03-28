Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 00:03
WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Экономика, 06:04 Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров Общество, 06:00 Трамп заявил о готовности США выделить аппараты ИВЛ для других стран Общество, 05:43 В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус Общество, 05:29 Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Общество, 05:18 На Камчатке 63 туриста не явились к врачу после возвращения из Таиланда Общество, 04:59 Супруга Лещенко сообщила подробности состояния здоровья артиста Общество, 04:09 Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд Политика, 04:07 FT узнала о намерении OneWeb объявить о банкротстве Бизнес, 03:25 В Германии число зараженных коронавирусом превысило 50 тыс. человек Общество, 03:14 Турция отменила международное авиасообщение из-за коронавируса Общество, 02:39 Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса Общество, 02:26 Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел Общество, 02:14 Отток машин из Москвы в преддверии выходных увеличился на 15% Общество, 01:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп заявил о готовности США выделить аппараты ИВЛ для других стран

Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которое позволит покрыть собственные нужны, а также оказать необходимую помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент страны Дональд Трамп, передает CNN.

«Я надеюсь, что у нас останутся аппараты, и мы сможем помочь другим людям, другим странам. Мы сделаем очень много аппаратов ИВЛ и обеспечим свои нужды, но мы также поможем другим странам. В течение следующих 100 дней мы либо изготовим, либо получим в какой-либо иной форме более 100 тыс. дополнительных единиц (аппаратов ИВЛ — ред.)», — сказал американский лидер.

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
Экономика

В рамках оказания помощи на фоне распространения коронавируса Трамп подписал закон о выделении $2,2 трлн для улучшения экономической ситуации в стране. По словам хозяина Белого дома, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который обеспечит поддержку семьям, работникам и предприятиям. Средства предназначены для прямых выплат и пособий для американцев, а также в качестве поддержки отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения. 

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек. От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек. Во всем мире вирусом заразились 593 тыс., умерли более 27 тыс. человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: сша, коронавирус, Дональд Трамп
Материалы по теме
Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года
Экономика
Трамп объяснил выход США на первое место по числу зараженных COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter