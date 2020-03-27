Аналитики спрогнозировали падение спроса на офисы в Москве на 23%

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

По итогам 2020 года в Москве будет сдано в аренду 1,2 млн кв. м офисов, прогнозирует консалтинговая компания JLL. По итогам прошлого года спрос на офисы в столице составил 1,56 млн кв. м — таким образом, он сократится на 23%.

В начале 2020 года в JLL прогнозировали годовой спрос на уровне 1,5 млн кв. м, но скорректировали прогноз из-за «непростой макроэкономической ситуации», рассказал РБК руководитель отдела исследований компании Владислав Фадеев. По словам Фадеева, в предыдущие кризисы сокращение экономической активности приводило к падению активности арендаторов как при выборе новых офисов, так и при переездах.

«Мы уже видим, что происходит приостановка некоторых сделок, так как обе стороны должны оценить новые условия», — пояснил Фадеев. Он прогнозирует, что объем сделок существенно сократится в первом полугодии, хотя ожидает восстановления спроса во второй половине года. «Но этого восстановления будет недостаточно, чтобы восполнить потери, которые наблюдаются в настоящий момент», — заключил эксперт.

Несмотря на приостановку части переговоров, спрос на офисы в топовых бизнес-центрах остается стабильным, отмечают в JLL. Доля свободных площадей в них с начала года снизилась на 1,3 п.п. и составила 7,8%.

В JLL прогнозируют, что, если не будут перенесены сроки ввода объектов, запланированного на этот год, по итогам года в Москве будет построено около 365 тыс. кв. м. Это на 6% меньше, чем годом ранее. По словам Фадеева, текущая ситуация может также удлинить сроки ввода объектов, запланированного на 2021–2022 годы.