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Оперштаб опроверг сообщения о спецпропусках для экстренных служб Москвы

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сообщения о том, что сотрудникам экстренных служб выдали спецпропуска для поездок по городу, не соответствует действительности. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

«Информация о выдаче спецпропусков экстренным службам Москвы является ложной», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что перемещаться по Москве можно без ограничений, в том числе и на общественном транспорте. Жителей города также призвали ориентироваться только на официальные источники информации, в частности на сайт московской мэрии.

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Теги: Москва, транспорт, коронавирус
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